«Локомотив» проиграл ЦСКА, но завоевал бронзу РПЛ

«Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу, несмотря на поражение от ЦСКА в заключительном туре РПЛ.

Матч на стадионе армейцев в Москве завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе ЦСКА отличились Данила Козлов и Данил Круговой, еще один мяч в свои ворота отправил защитник железнодорожников Максим Ненахов. У «Локомотива» гол забил Александр Сильянов.

Несмотря на поражение, «Локомотив» сохранил третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА завершил сезон на пятой строчке с 51 баллом.

Главный конкурент железнодорожников в борьбе за бронзу — «Спартак» — в параллельном матче сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 и остался четвертым, набрав 52 очка.

Чемпионом, стал петербургский «Зенит» с 68 баллами. Второе место занял «Краснодар», набравший 66 очков.