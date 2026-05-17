Футбольный эксперт Роганов оценил шансы «Сочи» и «Ахмата» в 30-м туре РПЛ

Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов в беседе с 360.ru назвал встречу «Сочи» — «Ахмат» одной из самых интересных в заключительном туре Российской премьер-лиги. Несмотря на потерю шансов на сохранение места в РПЛ, сочинский клуб подходит к матчу на эмоциональном подъеме.

«„Сочи“ сейчас на подъеме, команда одержала много побед. Жаль, что не спаслась. Но футболистам важно показать себя, особенно тем, у кого заканчиваются контракты», — отметил эксперт.

Со следующего сезона ужесточаются ограничения на легионеров, поэтому игроки с российским паспортом постараются проявить себя перед потенциальными работодателями.

Говоря о матче «Балтика» — «Динамо», Роганов заявил, что встреча также обещает быть напряженной.

«„Балтика“ — один из главных сюрпризов сезона. Правда, апрель и май команда проводит не лучшим образом. Но и „Балтике“, и „Динамо“ важно закончить чемпионат на хорошей ноте. Думаю, матч получится огненным», — сказал он.

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 17 мая.