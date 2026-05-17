Стали известны команды, которые встретятся в стыковых матчах за право играть в РПЛ

«Акрон» и «Динамо» сыграют в стыковых матчах РПЛ и Первой лиги

В воскресенье прошли заключительные матчи Российской премьер-лиги. Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне -2026/27. Подробности сообщил ТАСС .

По итогам сезона в РПЛ 13-е место занял «Акрон» из Тольятти, на 14-м — махачкалинское «Динамо». В Первой лиге на третьем месте «Крал» из Екатеринбурга, на четвертом — волгоградский «Ротор».

В стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге «Акрон» сыграет с «Ротором», а «„Динамо“ с „Уралом“.

Первые стыковые матчи запланированы на 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде, ответные игры — в Самаре и Махачкале 23 мая.

По итогам сезона из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН», вверх поднялись московский клуб «Родина» и воронежский «Факел».

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург» и стал серебряным призером чемпионата России. Чемпионом России стал «Зенит», который в параллельном матче победил «Ростов»