«Краснодар» обыграл «Оренбург» и занял второе место в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ и стал серебряным призером чемпионата России. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:0.

Голы забили Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

По итогам сезона краснодарский клуб набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит», который в параллельном матче победил «Ростов» со счетом 1:0 и завершил чемпионат с 68 очками.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России.

«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по футболу. В матче заключительного тура команда проиграла ЦСКА со счетом 1:3.