«Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

«Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона-2025/26. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ команда Сергея Семака на выезде обыграла Ростов со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте встречи. Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова.

Петербургский клуб набрал 68 очков и в 11-й раз выиграл чемпионат России, став единоличным рекордсменом страны по количеству титулов в постсоветский период. Ранее «Зенит» делил первое место по этому показателю со «Спартаком», который становился чемпионом 10 раз.

Для команды Сергея Семака это уже седьмое чемпионство за последние восемь сезонов.

Несмотря на победу «Краснодара» над «Оренбургом» в параллельном матче, южный клуб не смог обойти «Зенит» в турнирной таблице. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте.