Незрелищный, но скандальный. Как новый формат ЧМ-2026 изменил мир футбола

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые принимают сразу три страны — США, Мексика и Канада, — вышел на финишную прямую. Турнир с 48 командами, обещавший стать праздником глобального спорта, превратился в поле ожесточенных споров и технологических скандалов. Судьба главного трофея решится 19 июня в Нью-Йорке, однако путь к финалу болельщики и эксперты будут обсуждать еще долго. Что происходит на ЧМ и каковы прогнозы на следующие матчи — в материале 360.ru.

Незрелищность турнира как издержки нового формата Одной из главных тем для обсуждения в профессиональном сообществе стало качество самого футбола на ЧМ-2026. Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался категорично: назвал турнир абсолютно незрелищным и не соответствующим уровню, которого ждут от чемпионата. «Одни в глухой обороне сидят, а другие на голову сильнее. Пока не впечатляет. Победа Парагвая над Германией? Вот об этом и речь, что не в футбол играют, а не пойми во что. <…> Это футбол уровня матча „Зенит“ — „Сочи“, когда сочинцы уже вылетают. И то это иногда позрелищнее», — заявил он в беседе со «Спорт-Экспресс». Мнение Быстров разделяют многие. В частности, футбольный эксперт Анатолий Горсков согласился с его оценкой, отметив, что качество футбола оставляет желать лучшего по вполне понятным причинам. «Действительно, те команды, которые являются андердогами, играют от обороны, даже не пытаются атаковать и надеются на какой-то случай. Но в то же время это связано с тем, что практически все сильнейшие игроки играют в Европе. Сказался небольшой цикл между окончанием клубных чемпионатов и началом ЧМ», — пояснил собеседник 360.ru.

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По словам Горскова, из-за этого многие игроки не смогли пройти акклиматизацию и не перестроились на пребывание в США, Канаде и Мексике. Несмотря на то что подбирается время, в которое жара несколько спадает, спортсменам все равно тяжело играть. Вторым фактором стало расширение турнира до 48 команд. Это привело к тому, что на групповом этапе появилось много сборных, чья главная задача — не играть в атакующий футбол.

Когда играют действительно сильнейшие сборные, идет более интенсивный футбол. Сейчас же очень много, скажем так, катания мяча. Игры без опасных моментов, конечно, уступают по зрелищности. Анатолий Горсков

Французский триумф и надежды на Аргентину На общем фоне заметно выделилась сборная Франции. После разгрома Швеции в 1/16 финала суперкомпьютер британской аналитической компании Opta пересмотрел шансы команды Дидье Дешама, назвав ее главным фаворитом турнира и оценив шансы на чемпионство в 29,56%. Аргентине Opta дал только 15,39%, а Испании — 11,10%. Однако Горсков призвал пока не списывать другие топ-команды со счетов. По его словам, некоторые из них еще способы преподнести сюрпризы. «По составу и игре Франция сейчас, наверное, действительно самая сильная команда. Но я бы не сбрасывал со счетов ту же Испанию, которой предстоит иберийское дерби с Португалией. Кроме того, очень интересно играет Бразилия — в несвойственной себе манере. Их тренер Карло Анчелотти — гений, поэтому Бразилия в любом случае будет сильным соперником для всех остальных», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: Tom Weller / www.globallookpress.com

Мнение о том, что Франция — главная сила турнира, разделил и футбольный эксперт Борис Рапопорт, однако он также отметил потенциал аргентинцев и бразильцев, которые пока не продемонстрировали свой максимум. «За французами по качеству игры идут Бразилия и Аргентина. Причем на примерно одинаковом уровне», — сказал он. Позор Германии: отказ от пенальти и отставка Нагельсмана Главная сенсация на старте плей-офф произошла с грандом мирового футбола — сборной Германии. Немцы, всегда отличавшиеся железной волей, вылетели в 1/16 финала, проиграв Парагваю. По информации газеты Bild, четыре игрока сборной, в том числе Леон Горецка, отказались бить пенальти в послематчевой серии. Капитан Йозуа Киммих дважды просил Леона выйти на точку, но тот так и не согласился. В итоге вызвался Джонатан Та, который за всю карьеру не бил пенальти, и его промах стал фатальным. «Это позорище, конечно. Сборная Германии сильно изменилась. Раньше она всегда выигрывала послематчевые серии пенальти и не давала соперникам ни шанса. Теперь поколение миллениалов и зумеров в Германии испугалось ответственности и отказалось брать все в свои руки, точнее, ноги, и бить пенальти», — высказался Горсков.

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Масла в огонь добавила просочившаяся в прессу информация о том, что главный тренер немцев Юлиан Нагельсман не проводил тренировок по пенальти и не имел плана Б на этот случай. Результат не заставил себя ждать: накануне руководство Немецкого футбольного союза (DFB) порекомендовало Юлиану уйти в отставку, и после трехчасовых переговоров Нагельсман принял предложение покинуть пост. Его преемником, вероятно, станет Юрген Клопп. Прикрыл рот и получил красную карточку: необходимая мера или абсурд? Новое скандальное правило ФИФА, по которому игрок может получить красную карточку за прикрытие рта во время разговора с соперником в напряженных ситуациях, стало еще одной из самых обсуждаемых тем ЧМ-2026. Меру ввели для борьбы с расистскими или оскорбительными высказываниями, которые тяжело доказать, если не видно губ говорящего. Однако практика применения вызвала шквал критики. Первым под раздачу попал парагваец Мигель Альмирон, удаленный за жест. Но уже в следующем матче судьи проигнорировали аналогичный эпизод с участием выступающего за Англию Джуда Беллингема.

Абсурдное нововведение. В одном матче удалили, а буквально через день Беллингем прикрыл рот рукой — и его не удалили. Если пошли на удаление в предыдущем матче, надо было удалять и его. Анатолий Горсков

Тем временем в УЕФА уже заявили, что не будут вводить этот нашумевший и раскритикованный регламент в Европе, сочтя его применение несправедливым.

Фото: Tom Weller / www.globallookpress.com

Системная проблема VAR и возмущение США Не меньше споров вызывает и работа видеопомощника арбитра (VAR). Сборная США лишилась своего лучшего бомбардира — Фоларина Балогуна — перед решающим матчем 1/8 финала с Бельгией из-за крайне неоднозначного удаления в игре против Боснии и Герцеговины. Главный судья с помощью VAR принял решение, что Балогун наступил на заднюю часть стопы игрока сборной противника, и показал ему красную карточку. Американцев это возмутило в высшей степени: по словам бывшего нападающего сборной США Эркулеса Гомеса, эпизод идентичен тому, в котором аргентинской звезде Лионелю Месси удалось избежать даже желтой карточки. «Проблема в том, что VAR нестабильна, а FIFA очень непоследовательна. Что хорошо для гуся, плохо для гусака», — заявил Гомес в эфире ESPN. По словам Горскова, применение технологии видеоповторов не исключает человеческого фактора: спорные моменты все равно отсматривают люди, которые могут ошибаться или интерпретировать тот или иной момент совершенно по-разному. «Но США в любом случае будут кричать, что их засудили, и это понятно», — заметил эксперт.

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Connected Ball Technology в борьбе за справедливость Другое дело — Connected Ball Technology, технология, подразумевающая использование датчика движения, встроенного внутрь мяча. Специальный чип фиксирует малейшие изменения положения и передает точные данные в систему видеопомощи арбитрам со скоростью порядка 500 раз в секунду. Так произошло и во время матча Хорватии против Португалии в 1/16 финала. Хорватская сборная вылетела после того, как на 90+13-й минуте отметили гол из-за офсайда, подтвержденного с помощью чипа. «Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол», — заявили в ФИФА. Хорваты ожидаемо были в ярости и утверждали, что касания не было. Однако, как подчеркнул Анатолий Горсков, в этом случае технологическое вмешательство — не перебор, а путь к справедливости.

Фото: Tom Weller / www.globallookpress.com

Что будет дальше: прогнозы на финал Что касается турнирной сетки, мнения экспертов и аналитических систем разошлись. Пока суперкомпьютер Opta и футболист Андрей Аршавин прочат финал Франция — Аргентина, немецкий экономист Йоахим Клемент, точно предсказавший результаты трех последних мундиалей, на этот раз ошибся, поставив на Нидерланды, которые к сегодняшнему дню уже вылетели. Борис Рапопорт предположил, что в четверке сильнейших точно будут Франция, Аргентина и Бразилия, а еще одна страна — пока под вопросом.

Четвертая команда — может быть, Англия. В целом Франция сейчас показывает самый мощный футбол, Килиан Мбаппе играет на максимуме. Борис Рапопорт

Спортивный обозреватель, журналист Виктор Шпитальник в беседе с 360.ru обратил внимание на предстоящий матч 1/8 финала Англия — Мексика. По его словам, шансы команд равны.

Шансы 50 на 50. У Англии есть определенные проблемы с игрой, с реализацией моментов, хотя создают они их много. Но у них есть Гарри Кейн, и он тащит команду. Мексика же играет в организованный, мощный футбол, а это серьезное испытание для любого соперника. Если мексиканцы не перегорят, то вполне могут обойти англичан. Виктор Шпитальник

По мнению журналиста, прогноз суперкомпьютера относительно команд, которые в итоге окажутся в финале, вполне реалистичен. Но все-таки полностью исключать другие повороты событий не стоит. «Если повторится финал прошлого чемпионата мира Аргентина — Франция, то ничего удивительного в этом не будет. Не думаю, что кто-то из темных лошадок пробьется. Но, впрочем, если та же Мексика или Марокко дойдут до полуфинала, это тоже не станет большой неожиданностью», — заключил Шпитальник.