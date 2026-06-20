Футболист Парагвая прикрыл рукой рот в перепалке на ЧМ и поплатился удалением с поля

Футболист Парагвая стал первым удаленным игроком в истории ЧМ за прикрытый рот

Полузащитник Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, кто на себе испытал новое правило поведения на поле. За прикрытый рукой рот во время перепалки с турецким защитником Мертом Мюльдуром латиноамериканский спортсмен получил красную карточку и удаление с поля, сообщила «Би-би-си» .

Запрет на прикрытие рта рукой или плечом разработал Международный совет футбольных ассоциаций для борьбы с дискриминацией. Парагваец стал первым, кто подпал под него на мундиале.

Правило ввели после скандала на матче Лиги чемпионов, когда выступающий за «Бенфику» аргентинец Джанлука Престианни прикрыл рот футболкой во время ссоры с нападающим «Реала» бразильцем Винисиусом Жуниором.

Последний обвинил оппонента в расистских высказываниях. Получить доказательства с видеокамер рассматривающая дело комиссия не смогла, но дисквалифицировала аргентинца на шесть матчей. После этого случая совет запретил футболистам закрывать лицо во время общения на поле.

Алжирская футбольная федерация направила жалобу в ФИФА на предвзятое судейство в матче со сборной Аргентины на чемпионате мира. Организация подчеркнула, что арбитры проигнорировали сразу два нарушения, когда капитан аргентинской команды Лионель Месси сдавил ногу алжирского защитника Аиссы Манди, а хавбек Алексис Макалистер толкнул локтем алжирского футболиста Ибрахима Мазу.