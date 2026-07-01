Франция обыграла Швецию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Франции уверенно переиграла шведов (3:0) и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Дубль в этом матче оформил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, тем самым установив рекорд.

Эксперты относят французскую сборную к числу главных претендентов на победу. Команда выиграла группу I с девятью баллами и обеспечила себе выход в плей-офф. Швеция с четырьмя очками заняла в своем квартете третью строчку.

Мбаппе за групповой этап отметился четырьмя голами и двумя ассистами. В этом турнире он сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси, а по результативным действиям даже опередил: у Мбаппе — шесть голов и два ассиста, а у Месси — только шесть мячей.

Ранее сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0. Страна впервые с 1986 года прошла в 1/8 финала чемпионата мира. Теперь ей предстоит сыграть с победителем матча Англии и ДР Конго.