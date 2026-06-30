Нидерланды вылетели с ЧМ-2026

Сборная Марокко победила команду Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Марокко победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти марокканцы оказались точнее.

В составе нидерландцев мяч на 72-й минуте забил Коди Гакпо, у марокканцев в добавленное ко второму тайму время отличился Исса Диоп.

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с командой Канады. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Ранее сборная Германии в матче 1/16 финала проиграла команде Парагвая в серии пенальти. Парагвайцы в 1/8 финала сыграют с победителем матча между сборными Швеции и Франции.