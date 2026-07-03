Тренер немецкой сборной Нагельсман подал в отставку

Главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсман подал в отставку. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

В понедельник в Бостоне немецкая сборная уступила команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ по футболу, проиграв по пенальти (1:1 — в основное время, 3:4 — в серии) и завершила турнирный путь.

По данным Sky Sport Deutschland, основным кандидатом на место главного тренера сборной Германии стал Юрген Клопп, который оставил пост наставника «Ливерпуля» в 2024 году.

Нагельсманну 38 лет, его назначили главным тренером сборной Германии в сентябре 2023 года, при нем национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего Евро-2024. До этого тренер работал с «Баварией», «Лейпцигом» и «Хоффенхаймом» в Бундеслиге.

Ранее сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Голы забили Брил Эмболо на 10-й минуте и Дан Ндойе на 46-й.