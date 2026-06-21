В Аргентине открыли самую высокую в мире статую в честь Лионеля Месси

Памятник установили в городе Катрал-Ко. Автором проекта выступил скульптор Альдо Бероиса. Памятник получился высотой 26 метров и весом 70 тонн.

За основу скульптуры Бероиса взял празднование восьмикратным обладателем «Золотого мяча» победы на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

До этого памятник Месси открывали в индийском городе Калькутта в декабре 2025 года. Высота статуи составляла 21 метр. Ее демонтировали в начале июня 2026 года после жалоб, что конструкция неустойчива при сильном ветре.

Ранее Международная федерация футбола включила Месси в рейтинг лучших игроков первого тура чемпионата мира — 2026. Он возглавил список по атаке после своего хет-трика в матче с Алжиром.