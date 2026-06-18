«Скелеты из шкафа». Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть на нее компромат

Рудковская пригрозила Тутберидзе обнародовать компромат, если та тронет ее семью

Продюсер Яна Рудковская жестко осадила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая критиковала ее семью, ее мужа Евгения Плющенко как тренера и академию «Ангелы Плющенко». Об этом сообщило издание Metro .

Рудковская заявила журналистам, что Тутберидзе негативно высказывается о ее супруге, начиная с 2020 года. Причем публично и в совершенно неприемлемом для него контексте.

«Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело», — подчеркнула продюсер.

Рудковская пригрозила Тутберидзе, что если подобная ситуация повторится и она еще раз тронет ее семью, то ответит на подобные выпады.

«Все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов», — заявила она тренеру.

Ранее Рудковская призвала Тутберидзе снять розовые очки и перестать жить в параллельной реальности.