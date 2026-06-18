«Скелеты из шкафа». Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть на нее компромат

Рудковская пригрозила Тутберидзе обнародовать компромат, если та тронет ее семью

Фото: РИА «Новости»

Продюсер Яна Рудковская жестко осадила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая критиковала ее семью, ее мужа Евгения Плющенко как тренера и академию «Ангелы Плющенко». Об этом сообщило издание Metro.

Рудковская заявила журналистам, что Тутберидзе негативно высказывается о ее супруге, начиная с 2020 года. Причем публично и в совершенно неприемлемом для него контексте.

«Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело», — подчеркнула продюсер.

Рудковская пригрозила Тутберидзе, что если подобная ситуация повторится и она еще раз тронет ее семью, то ответит на подобные выпады.

«Все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов», — заявила она тренеру.

Ранее Рудковская призвала Тутберидзе снять розовые очки и перестать жить в параллельной реальности.

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