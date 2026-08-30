Фигуристка Андреева раскрыла причину ухода из группы Тутберидзе

Девушка отметила, что завершила важный этап своего спортивного пути. По ее словам, за это время была проделана серьезная работа, она получила важный опыт и пережила непростые испытания. Осознала, что иногда в спорте важнее найти в себе силы восстановиться и снова выйти на лед. Сейчас она планирует идти дальше.

«Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе», — написала Андреева.

Спортсменка не уточнила, где планирует продолжить карьеру. Прошлый сезон он пропустила из-за травмы. Среди возможных вариантов, где Андреева может начать тренироваться, называли школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Ранее Алина Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани.