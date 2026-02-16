«Впечатления не произвели». Недовольный ОИ-2026 Познер вспомнил Плющенко в Турине

Познер заявил, что никто из фигуристов на ОИ-2026 не впечатлил его

Современное фигурное катание превратилось в техническое состязание, подобное бегу. На Олимпиаде 2026 года в Италии ни один танцор не выступил так же талантливо, как Евгений Плющенко в Турине 20 лет назад, сообщил телеведущий Владимир Познер газете «Спорт-Экспресс» .

Он посмотрел много прокатов, но не впечатлился ни одним. Познер сетовал на то, что в прошлом фигурное катание отличалось художеством, было наполнено красотой и романтикой, а теперь превратилось в технический вид спорта, вроде бега на 100 метров.

«Помню Плющенко, когда я видел его на Олимпиаде в Турине, — это что-то было замечательным. Ни второе, ни третье места, ни тем более все остальные на меня сильного впечатления не произвели», — сказал телеведущий.

Тот факт, что американский фигурист Илья Малинин занял лишь восьмое место в произвольной программе, Познер объяснил излишней самоуверенностью. Ведущий заявил, что предвидел такой итог, хоть и считал спортсменом исключительно талантливым.

Российский фигурист Петр Гуменник обосновался на две строчки выше Малинина. Он остался доволен своим выступлением и реакцией публики.