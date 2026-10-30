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    Плющенко попал в антироссийскую базу ГУР Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в базу Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

    База имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели», ее авторы призывают отстранять спортсменов из России от соревнований и исключать их из федераций.

    Таким образом ГУР распространяет спортивную изоляцию на людей, которые не совершали преступлений, и превращает спорт в интрумент политической борьбы.

    Помимо Плющенко, в базу попали еще восемь российских фигуристов: Алина Загитова, Илья Авербух и другие.

    Ранее в антироссийский список ГУР попал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в базу внесли хоккеистов Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка и Павла Буре.

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