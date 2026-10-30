Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в базу Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

База имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели», ее авторы призывают отстранять спортсменов из России от соревнований и исключать их из федераций.

Таким образом ГУР распространяет спортивную изоляцию на людей, которые не совершали преступлений, и превращает спорт в интрумент политической борьбы.

Помимо Плющенко, в базу попали еще восемь российских фигуристов: Алина Загитова, Илья Авербух и другие.

Ранее в антироссийский список ГУР попал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в базу внесли хоккеистов Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка и Павла Буре.