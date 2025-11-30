В РСТ рассказали, что происходит с российскими турами из-за закрытого неба Венесуэлы

Туроператор Pegas Touristik перенес часть туристов с Венесуэлы на Кубу на фоне обострения ситуации вокруг страны. При этом Российский союз туриндустрии (РСТ) подчеркнул, что туристические программы в Венесуэлу продолжают выполняться, туры не отменяются, а обстановка для отдыхающих остается стабильной.

В РСТ сообщили, что все туристы, находящиеся на острове Маргарита, завершат отдых по плану и вернутся домой в установленные сроки. Ограничений или рекомендаций по отказу от поездок со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало.

Pegas Touristik уведомил, что рейс Москва — Порламар, назначенный на 1 декабря, заменен направлением в Варадеро (Куба). Туроператор объяснил это желанием сохранить туристам отдых в аналогичном по климату и уровню сервисов регионе. Клиентам предложили либо перелет на Кубу с размещением в отелях сопоставимого или более высокого класса, либо возврат полной стоимости тура на депозит для последующих поездок.

Другие туроператоры свои программы в Венесуэлу не меняли, продолжая отправлять туристов без корректировок. РСТ призывает ориентироваться только на официальную информацию и не поддаваться панике.

Ситуацию вокруг Венесуэлы обостряют заявления США: The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент Дональд Трамп в недавнем разговоре пригрозил Николасу Мадуро применением силы, если тот не согласится покинуть пост. По данным издания, лидеры обсуждали условия возможной амнистии для Мадуро, его окружения и семей, находящихся под санкциями и уголовным преследованием в США.

Накануне Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, заявив, что Вашингтон расширяет борьбу с наркокартелями — в том числе теперь и на суше. С сентября США наносят удары по судам Венесуэлы в Карибском море. Министр обороны Пит Хегсет ранее сообщил о начале операции «Южное копье».

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN утверждал, что а дминистрация Трампа фактически готовится к силовому сценарию. Он связал переброску авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн с возможной подготовкой к свержению Мадуро, отметив, что Трамп «положил оружие на стол» и вопрос только в том, собирается ли он его использовать.