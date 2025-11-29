Трамп закрыл небо над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и рядом с ней закрыто. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social.

«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: имейте в виду, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто», — написал он.

В последние месяцы США усилили военное присутствие в Карибском море. К середине ноября в регионе находилось уже 15 тысяч американских солдат. Это самая крупная группировка войск США в Карибском бассейне за последние десятилетия — по одним данным, со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.

С конца августа в Венесуэле объявили всенародную мобилизацию. Президент Николас Мадуро в октябре выступил с обращением к США на английском языке. Он призвал к миру и осудил войну.

Ранее экс-военный США Станислав Крапивник заявил, что Мадуро рискует быть захваченным или убитым собственными генералами. Обсуждая планы Вашингтона по проведению спецоперации против венесуэльского лидера, он выразил сомнения в успехе действий спецназа. Крапивник предположил, что более вероятным вариантом будет использование высокопоставленных офицеров, готовых к предательству. Также он считает, что попытка смены власти в Венесуэле приведет к повторению вьетнамского сценария.