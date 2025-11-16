Ударная группа США во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море

Авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим американским авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Об этом сообщили ВМС США. .

По данным флота, группа прошла через пролив Анегада и 16 ноября оказалась в Карибском бассейне. На борту авианосца — около четырех тысяч военнослужащих и десятки тактических самолетов.

В конце октября глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передать группу под оперативное управление Южного командования США, которое курирует регион Центральной и Южной Америки. Официально присутствие американских сил в Карибском море объясняется борьбой с наркотрафиком: осенью США несколько раз уничтожали у берегов Венесуэлы катера, которые, по их данным, перевозили наркотики.

При этом NBC ранее сообщал, что Пентагон прорабатывает и более жесткие сценарии — вплоть до ударов по целям внутри Венесуэлы. В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни Николаса Мадуро у власти сочтены, но подчеркнул, что прямой войны против Каракаса Вашингтон якобы не планирует.

Концентрация военной мощи США в Карибском бассейне стала максимальной с кризиса 1962 года. Как писало агентство Reuters, развертывание таких сил свидетельствует о начале проведения масштабных военных операций против Венесуэлы.