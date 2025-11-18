Болтон увидел в действиях Трампа подготовку к вторжению в Венесуэлу

Двойственное поведение президента США Дональда Трампа по отношению к венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро можно сравнить с лежащим на столе оружием. На это указал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Он пояснил, что, с одной стороны, в Карибский бассейн американские военные перебросили авианосную ударную группу, а с другой — Трамп не исключил переговоров с Мадуро.

Болтон подчеркнул, что официальная позиция Пентагона о ведении борьбы с наркотрафиком ударами по судам и субмаринам венесуэльских картелей не должна вводить в заблуждение, потому что так потоки запрещенных веществ в США не остановить.

«Похоже, речь идет о свержении Мадуро. Зачем еще перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий в Карибский бассейн? Трамп положил оружие на стол. Вопрос в том, собирается ли он его использовать или нет?» — привело заявление Болтона издание The Hill.

Крупнейший авианосец Пентагона Gerald R. Ford вошел в Карибское море на минувшей неделе. В субботу, 15 ноября, Трамп объявил, что принял решение по дальнейшим шагам в отношении Венесуэлы. Буквально на следующий день он подчеркнул, что готов вести переговоры с Мадуро. Детали возможного диалога президент США не раскрыл.