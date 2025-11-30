Трамп пообещал применить силу, если Мадуро не уйдет в отставку

Президент США Дональд Трамп созвонился с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро и потребовал от него уйти в отставку. Он пригрозил применить силу, если лидер не покинет свой пост. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее информации, телефонный разговор состоялся на прошлой неделе. Хозяин Белого дома заявил о готовности рассмотреть все возможные варианты действий против Венесуэлы, в том числе и применение силы.

Во время диалога Трамп подчеркнул, что Мадуро «должен добровольно покинуть свой пост». Также он вновь пообещал венесуэльскому лидеру и его соратникам амнистию, если тот уйдет с должности.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что США готовятся к вторжению в Венесуэлу. Он напомнил, что страна перебросила в Карибский бассейн авианосную ударную группу. По его мнению, Трамп «положил оружие на стол» и вполне может его использовать.

Также Болтон обратил внимание, что американский лидер допустил возможность переговоров с Мадуро.