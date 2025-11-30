Трамп пообещал применить силу, если Мадуро не уйдет в отставку
WSJ: Трамп пригрозил Мадуро применением силы против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп созвонился с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро и потребовал от него уйти в отставку. Он пригрозил применить силу, если лидер не покинет свой пост. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее информации, телефонный разговор состоялся на прошлой неделе. Хозяин Белого дома заявил о готовности рассмотреть все возможные варианты действий против Венесуэлы, в том числе и применение силы.
Во время диалога Трамп подчеркнул, что Мадуро «должен добровольно покинуть свой пост». Также он вновь пообещал венесуэльскому лидеру и его соратникам амнистию, если тот уйдет с должности.
Ранее бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что США готовятся к вторжению в Венесуэлу. Он напомнил, что страна перебросила в Карибский бассейн авианосную ударную группу. По его мнению, Трамп «положил оружие на стол» и вполне может его использовать.
Также Болтон обратил внимание, что американский лидер допустил возможность переговоров с Мадуро.