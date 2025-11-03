В США начали планировать новую миссию против наркокартелей в Мексике

NBC: США разрабатывают новую операцию по борьбе с наркокартелями в Мексике

Администрация президента США Дональда Трампа начала планировать новую миссию по борьбе с наркокартелями в Мексике. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

Для исполнения задачи в страну отправят американских военных и сотрудников спецслужб.

В рамках новой миссии войска США будут наносить удары беспилотниками по нарколабораториям, а также членам и лидерам наркокартелей.

Ранние этапы подготовки, в том числе наземных операций, уже стартовали. В материале указали, что развертывание войск не является неизбежным: обсуждение масштабов идет. Окончательное решение пока не принято.

«В отличие от Венесуэлы, операция в Мексике не направлена на подрыв правительства страны», — отмечает источник.

Когда проведение операции одобрят, разглашать детали не смогут и все действия окажутся засекречены.

С начала сентября США проводят операции в Карибском море против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. Одна из их задач — смещение режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Трамп не раз обвинял в пособничестве международной наркоторговле.