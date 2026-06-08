Сегодня 15:43 Путешествия по Золотому кольцу стали трендом. Когда лучше ехать и как сэкономить в праздники Турэксперт Мкртчян: в Суздале самые высокие цены по Золотому кольцу 0 0 0 Фото: Roman Naumov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Длинные выходные в июне традиционно открывают сезон активных путешествий по стране. Одним из самых доступных и популярных вариантов остаются поездки по Золотому кольцу. Туры можно подобрать на любой вкус и кошелек. Что стоит учитывать при планировании путешествия и на чем экономят туристы, разбирался 360.ru.

Сколько стоят поездки по Золотому кольцу По информации Ассоциации туроператоров России, в 2026 году россияне все чаще делают выбор в пользу поездок по Золотому кольцу. Посещение древних городов Владимирской, Ярославской и других областей страны остается востребованным вариантам по многим причинам. Особенно актуальным маршрут будет на выходных с 12 по 14 июня: он может похвастаться насыщенной культурной программой, не требует закладывать дополнительные дни на дорогу и не нанесет крупного удара семейному бюджету. Разброс цен, впрочем, существенный. Стоимость тура на двоих путешественников может стартовать от 23 тысяч рублей и доходить до 80 тысяч, если речь идет о расширенной географии поездки и проживании в отелях высокого уровня.

Фото: РИА «Новости»

По сравнению с прошлым сезоном цены на экскурсионные туры по Золотому кольцу увеличились на 10-15%. Причины понятны: растут тарифы на размещение в гостиницах, дорожает аренда комфортабельных автобусов и даже билеты в музеи. К сокращению числа туристов это не привело, однако они стали значительно внимательнее вычитывать программы и жестче фильтровать предложения по критерию «цена-качество». Тренд на осознанную экономию Главным трендом среди путешественников по России в 2026 году стал осознанный переход к экономии без потери впечатлений. Организаторы поездок заметили, что туристы стали чаще приобретать только базовые туры, включающие в себя проживание и транспортное обслуживание. Все экскурсии, питание и дополнительные входные билеты россияне теперь предпочитают оплачивать уже на месте самостоятельно, причем выборочно. Это позволяет контролировать расходы и отсекать то, что кажется неинтересным. Эксперты рынка также отметили еще один важный сдвиг в подходе. Раньше путешественники старались охватить максимум за минимум времени и зачастую делали выбор в пользу так называемой автобусной лихорадки — программ, включающих по пять городов за три дня. Сегодня растет спрос на углубленное изучение одной конкретной локации.

Фото: РИА «Новости»

Туристы не против остаться в Ярославской или Владимирской области на все выходные, прочувствовать ритм небольшого города и погрузиться в историю региона. Классические программы тоже продаются, но теперь путешественники их оптимизируют, сокращая продолжительность или выбирая максимально бюджетные отели, что порой экономит до 30% от общей стоимости. Куда поехать, чтобы сэкономить Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru пояснил, почему диапазон цен на поездки по Золотому кольцу может быть практически любым. По его словам, стоимость в первую очередь отталкивается от включенных в маршрут локаций. Некоторые из них будут значительно дороже остальных. «Золотое кольцо — очень размытое понятие. Есть Гаврилов-Ям, а есть Суздаль. И понятно, куда в основном снова выезжают москвичи. Ярославль, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский — чаще всего едут сюда», — сказал Мкртчян. Именно раскрученность бренда города собеседник 360.ru назвал определяющим фактором в ценообразовании, а главным бенефициаром туристического бума обозначил Суздаль. Сутки в отели там могут обойтись и в 15 тысяч рублей.

Выше, чем в Суздале, по Золотому кольцу цен нет.

Эксперт призвал путешественников обратить внимание на самобытные маленькие города, входящие не в Малое Золотое кольцо России, а в расширенный маршрут — Большое Золотое кольцо. Проживание там можно найти всего за три-четыре тысячи рублей в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Когда можно получить скидки По словам Мкртчяна, в среднем автобусная поездка из Москвы на июньские выходные на двоих обойдется в 40 тысяч рублей. В эту сумму будет включено проживание и экскурсии. Желающим существенно сэкономить эксперт порекомендовал отложить путешествие и выбрать для него более выгодные даты.

Чтобы съездить дешевле, не нужно ездить в период праздников. Ни в июне, ни на майские, ни на Новый год. Цены будут отличаться очень сильно — до 30-40%.

В обычные выходные или будни можно рассчитывать не только на более низкую базовую стоимость тура, но и на дополнительные скидки на месте. Например, дешевле могут оказаться входные билеты в музее. В праздники на это рассчитывать не стоит. Стоит ли ехать самим на машине На фоне общего повышения цен, которое затронуло и туристическую отрасль, многие россияне задумываются о самостоятельных путешествиях. Стоит ли ехать самим на машине, если предложения агентств кажутся слишком дорогими? Собеседник 360.ru уверен: новичкам такой вариант не подойдет.

Фото: Roman Naumov / www.globallookpress.com

«Если вы уже много раз были в городах Золотого кольца и все о них знаете, то почему бы и нет. Но если вы отправляетесь туда впервые, то таким образом путешествие может пройти впустую, поскольку вы ничего не узнаете о тех местах, куда приехали. Нужен опытный гид, который расскажет такие тайны, которые вы не прочитаете ни в одном путеводителе», — пояснил вице-президент альянса турагентств России. Также Мкртчян напомнил, что самостоятельный туризм выгоден, только если набралась компания из трех-пяти человек, которые делят расходы на бензин. Если же путешественник один, сэкономить при поездке на автомобиле не удастся.