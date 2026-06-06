Избинг и монастыринг вошли в топ модных туристических направлений в России

Во внутреннем туризме популярными направлениями стали поездки в отдаленные села, монастыри, на сбор урожая и мастер-классы. Об этом глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, появилась тенденция к возрождению некоторых уже знакомых ниш, а не созданию новых. Путешественники в России стали чаще интересоваться поездками в отдаленные места.

«Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе. <…> Или поучаствовать в сборе урожая яблок, это уже агротуризм», — рассказала Ломидзе.

Многим интересна не просто поездка, а с мастер-классами. Глава АТОР сообщила, что россияне охотно осваивают народно-художественные промыслы.

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