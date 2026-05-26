Треть россиян запланировали провести летний отпуск в путешествии

Более 60% россиян собираются отправиться в путешествие во время летнего отпуска. Об этом со ссылкой на опрос SuperJob сообщило РИА «Новости» .

По данным исследования, 25% планируют поездку по России, а 7% - отправиться за рубеж.

«Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян, 19% проведут его дома, 11% - на даче или в деревне», — отметили в SuperJob.

Всего специалисты опросили три тысячи трудоустроенных граждан. Из них в летний отпуск собираются уйти порядка 60%.

Респонденты младше 24 лет чаще остаются без отдыха в это время года, а опрошенные старше 35 лет чаще делают выбор в пользу поездок на дачу и путешествий по стране.

Ранее руководитель турагентства Наталия Ансталь рассказала, что пакетные туры оказываются гораздо более выгодными, чем самостоятельное планирование. Исключением она назвала путевки в Азию, если турист собирается надолго остаться за границей.