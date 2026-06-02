Золотое кольцо расширят до 58 городов в 2027 году

Легендарный туристический маршрут «Золотое кольцо» готовится к масштабному обновлению в честь своего 60-летия в 2027 году. К этому моменту классический список из девяти древних городов пополнится еще 49 населенными пунктами. Маршрут впервые затронет территории Нижегородской и Тверской областей. Об этом сообщили в п ресс-службе Российского союза туриндустрии.

Там отметили, что фиксируют рост интереса со стороны путешественников, которые отправляются по обновленному маршруту на личных автомобилях.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что туризм в города Золотого кольца имеет важное значение для развития экономики и достижения целей, поставленных перед отраслью к 2030 году.

«Число поездок к этому времени должно достигнуть 140 миллионов, четверть из них придется как раз на города Золотого кольца», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию маршрута.

Как отметил эксперт РСТ, директор Ассоциации малых туристических городов Константин Анучин, на фоне роста цен на отдых на Черном море, Алтае и Байкале малые города становятся все более привлекательными. Их главные козыри — доступная цена проживания и удобная транспортная доступность.

Ранее гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что самыми бюджетными для туристов стали города Подмосковья и Золотого кольца. Также он обратил внимание на Черноморское побережье.