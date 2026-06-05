Глава АТОР Ломидзе на ПМЭФ заявила, что молодые туристы выбирают малые города

Молодые россияне при выборе отпуска все чаще останавливаются на менее популярных направлениях, например, на малых городах. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ-2026.

«Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику — что-то такое, где „не бывала нога туриста“, или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно», — заявила она.

Под такие запросы часто подходят небольшие российские города. Также молодежь чаще бронирует поездки самостоятельно. Людям самим нравится находить и открывать новые локации.

Ломидзе рекомендовала главам малых городов снимать короткие видео о своих населенных пунктах, это может привлечь туристов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что маршрут «Золотое кольцо» расширят до 58 городов в 2027 году. Он затронет территории Нижегородской и Тверской областей.