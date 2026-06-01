Премиум по-русски. Почему американцы готовы платить миллион за поездку по Золотому кольцу

Спрос на поездки в Россию у путешественников из-за рубежа постепенно меняет свою структуру. На смену массовому, относительно недорогому туризму приходит востребованность премиальных авторских программ: иностранцев интересуют индивидуальные маршруты по Золотому кольцу и этнотуры в Дагестан. Однако общий въездной поток в этом году может сократиться. Что происходит на рынке и какие еще направления пользуются спросом, разбирался 360.ru.

Золотое кольцо для миллионеров О покупке самого дорогого тура по России иностранцам рассказала глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, сообщило РИА «Новости». Путешественники из США выложили больше миллиона рублей, чтобы увидеть Золотое кольцо. «Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию. И это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов», — сказала Ломидзе. Детали маршрута не раскрываются, однако, как правило, такие предложения включают сопровождение частных гидов, комфортное передвижение, размещение в бутик-отелях и индивидуальные экскурсии в музеях. На первый взгляд кажется, что продажа такого тура — прорыв для российской туристической отрасли и свидетельство того, что наша страна становится модным направлением для искушенных путешественников со всего мира. Но реальность, как это часто бывает, устроена сложнее.

По словам экспертов, такие случаи — не тренд, а скорее уникальные истории, работающие на имидж России. При этом массовый турист из Азии или Европы голосует деньгами совсем по-другому.

Фото: РИА «Новости»

Почему туристов из Китая стало меньше Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru рассказал, что наша страна становится все дороже для путешественников из-за рубежа. Основная причина этого кроется в укреплении рубля.

Нынешний, 2026-й год будет хуже по количеству въездных туристов, чем предыдущий. Рубль уже давно укрепляется, но в последние три месяца это особенно заметно. Алексан Мкртчян

По словам Мкртчяна, в итоге туры также становятся дороже и в долларах, и в евро. Кроме того, российские отели, предприятия питания и сервисы такси поднимают цены. В результате поездка в Россию сегодня стоит примерно на 30% дороже, чем в 2025-м. «Те же китайские туристы уже не столь охотно едут к нам именно из-за роста цен. Например, в 2019 году мы принимали их в Санкт-Петербурге за 45 долларов в день с трехразовым питанием и экскурсиями. Сейчас такой же тур обойдется в 100 долларов в день. При этом зарплаты у граждан в КНР не выросли вдвое», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Но все-таки, по словам эксперта, есть и хорошие новости: отмена виз для путешественников из Поднебесной дала прирост в 20%. Впрочем, интерес к поездкам по России проявляют не только китайцы.

География зарубежных туристов выглядит следующим образом: страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия , Бахрейн) — лидеры по бюджету;

Китай — количественный лидер;

Индия — с огромным отрывом. Статистики из США и Европы практически нет, но для экспертов отрасли очевидно, что поток путешественников оттуда значительно ниже. «Когда мы слышим, что к нам много туристов приехали к нам из той же Германии, особенно в Калининградскую область, нужно понимать, что зачастую это бывшие россияне, получившие паспорта западноевропейских стран. Через Калининград они въезжают, чтобы просто отправиться в гости к родственникам», — рассказал Мкртчян.

Премиум-путешествия по России

Генеральный директор VCP Travel, стратегический аналитик Михаил Абасов смотрит на ситуацию иначе. Он согласен, что массовый сегмент действительно проседает, но видит мощный рост в премиум-классе.

Иностранные туристы сегодня все чаще выбирают не стандартные туры, а более глубокие и дорогие программы: авторские маршруты по Золотому кольцу, индивидуальные поездки в Дагестан, на Северный Кавказ, Байкал и Русский Север. Растет интерес к гастрономическим и этнотурам с частными гидами и высоким уровнем сервиса. Михаил Абасов

По его словам, доля Китая и стран СНГ по итогам прошлого года занимала более 70% потока, но именно в дорогом сегменте картина иная. «Здесь заметно выше доля туристов из дальнего зарубежья: американцев, европейцев, индийцев и жителей стран Персидского залива. Хотя их общая доля во въездном потоке пока еще относительно невелика, именно этот сегмент демонстрирует наибольшую динамику и приносит существенно более высокий средний чек», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Абасов привел несколько примеров, подтверждающих интерес со стороны туристов, которые могут позволить себе премиум-отдых. Помимо американцев, готовых заплатить миллион за Золотое кольцо, внимание привлек Дагестан.

В мае 2026 года в республике побывал французский блогер и модель Маттео Синета. Немногим ранее футболисты «Пари Сен-Жермен» в разговоре с бойцом Исламом Махачевым в шутливой форме заявили, что хотели бы приехать в Дагестан на два-три года. Фраза быстро завирусилась в Сети. По сей день она работает на продвижение региона среди западной аудитории. Эксперты констатируют: такие визиты приносят российскому туризму двойную пользу. Во-первых, высокий средний чек: один премиальный турист дает значительно больше дохода, чем несколько туристов из массового сегмента. Во-вторых, мощный PR-эффект: подобные истории активно тиражируются в западных и азиатских СМИ, работая на улучшение имиджа России.

Фото: РИА «Новости»

«Несмотря на геополитическое напряжение, Россия вызывает искренний интерес во всем мире. Я уверен, что будущее российского туризма еще впереди, и мы непременно получим всплеск. Подобные визиты американцев или французов работают лучше всякой рекламы: народная дипломатия всегда оставалась одним из самых сильных инструментов», — подчеркнул Абасов.

Куда еще едут иностранцы? Топ направлений Наибольший интерес среди иностранных путешественников в 2026 году традиционно вызывают Москва и Санкт-Петербург. Без этих городов не обходится ни один длинный маршрут для всех категорий туристов. Но популярность набирают и другие направления. Байкал;

Карелия;

Териберка;

Сочи (не пляжный кластер, а горный);

Дагестан;

Дальний Восток;

Калининград. Зона роста Эксперты сходятся в одном: потенциал России как привлекательного направления для зарубежных туристов раскрыт не полностью. И есть вполне понятные инструменты, с помощью которых ситуацию можно изменить.

Мы по-прежнему визовая страна, причем даже для тех стран, которые давно отменили визы для нас. Например, для путешественников из Турции. Алексан Мкртчян

По словам собеседника 360.ru, данные статистики говорят, что в случае отмены визового режима поток турецких туристов увеличится в четыре раза. Аналогичным образом теоретически можно нарастить потоки и из других государств. В этом случае уже в ближайшее время в сфере путешествий по России может произойти ощутимый перелом, который в конечном итоге приведет к росту не только прибыли, но и уровня сервиса.