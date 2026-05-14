Количество московских туристов в Китае за год выросло более чем вдвое

Спрос у российских туристов на Китай значительно вырос после отмены виз. По сравнению с маем прошлого года жители Москвы стали въезжать в Поднебесную в 2,3 раза чаще. Об этом сообщили аналитики МТС, проанализировав обезличенные данные.

Всего за период майских праздников из столицы выехало до 21% абонентов. Несмотря на погоду, 16% из них перебрались на подмосковные дачи. Еще 4% отправились в другие регионы России и 1% — за границу.

Для отдыха в российских регионах чаще всего выбирали Владимир, Калугу, Тверь, Тулу и Рязань. Самыми популярными зарубежными странами стали Турция, Белоруссия и Китай.

К 12 мая — началу короткой рабочей недели — вернулись 98% путешественников, на 1% меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь, в столицу чаще всего приезжали из таких городов, как Санкт-Петербург, Краснодар, Кострома, Нижний Новгород и Екатеринбург. Среди иностранцев преобладают граждане Китая, Белоруссии и Узбекистана.

В анализе учитывались только поездки длиной от двух дней, чтобы избежать искажений из-за транзита.