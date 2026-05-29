Тренд на экскурсии в уикенды. Точки притяжения для туристов в Москве и Петербурге

Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться лидерами по продаже экскурсий. Эксперты отмечают, что туристы стали активно заказывать познавательные прогулки не только во время отпуска, но и на выходных.

Какие направления популярны

Операционный директор сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Ронжина рассказала 360.ru, что в столице экскурсии остаются более бюджетными по сравнению с Санкт-Петербургом.

«Несмотря на инфляцию, организаторы экскурсионных программ стараются держать цены на одном уровне, поэтому мы не видим заметного роста средней стоимости», — подчеркнула специалист.

В 2026 году средний ценник на экскурсию составил примерно 1,5 тысячи рублей, а в Москве — 750 рублей. Эксперт объяснила, что в столице большая доля бронирований приходится на групповые автобусные и пешеходные экскурсии, а также водные на больших судах.

Популярностью также пользуются программы для путешествий с детьми.

По словам специалиста, сегмент экскурсий подвержен общим трендам внутреннего туризма: после стремительного роста сейчас идет фаза насыщения.

Помимо Москвы и Петербурга, чаще всего путевки с познавательными прогулками покупают в Ленинградскую область, Мурманск и Карелию. Особенный спрос сейчас фиксируется к путешествиям на уикэнды.

«Этот тренд наблюдаем последние три года — у нас стабильно растет доля бронирований именно на выходные дни», — подчеркнула Ронжина.

В 2024 году доля бронирований на выходные составляла 47%, а сейчас — 57%. Увеличилось и число локальных путешествий. Туристы активно посещают достопримечательности какого-то определенного региона или местности.