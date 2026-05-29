Тренд на экскурсии в уикенды. Точки притяжения для туристов в Москве и Петербурге
Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться лидерами по продаже экскурсий. Эксперты отмечают, что туристы стали активно заказывать познавательные прогулки не только во время отпуска, но и на выходных.
Какие направления популярны
Операционный директор сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Ронжина рассказала 360.ru, что в столице экскурсии остаются более бюджетными по сравнению с Санкт-Петербургом.
«Несмотря на инфляцию, организаторы экскурсионных программ стараются держать цены на одном уровне, поэтому мы не видим заметного роста средней стоимости», — подчеркнула специалист.
В 2026 году средний ценник на экскурсию составил примерно 1,5 тысячи рублей, а в Москве — 750 рублей. Эксперт объяснила, что в столице большая доля бронирований приходится на групповые автобусные и пешеходные экскурсии, а также водные на больших судах.
Популярностью также пользуются программы для путешествий с детьми.
По словам специалиста, сегмент экскурсий подвержен общим трендам внутреннего туризма: после стремительного роста сейчас идет фаза насыщения.
Помимо Москвы и Петербурга, чаще всего путевки с познавательными прогулками покупают в Ленинградскую область, Мурманск и Карелию. Особенный спрос сейчас фиксируется к путешествиям на уикэнды.
«Этот тренд наблюдаем последние три года — у нас стабильно растет доля бронирований именно на выходные дни», — подчеркнула Ронжина.
В 2024 году доля бронирований на выходные составляла 47%, а сейчас — 57%. Увеличилось и число локальных путешествий. Туристы активно посещают достопримечательности какого-то определенного региона или местности.
Какие экскурсии берут
Эксперт обратила внимание на тренд нестандартного экскурсионного отдыха. Путешественники с удовольствием покупают авторские и иммерсивные форматы, спрос на них подскочил на 17%.
«Стандартное окно бронирования составляет порядка семи дней, и этот показатель практические не меняется от года к году», — добавила специалист.
Среди зарубежных направлений лидируют турецкие и египетские курорты, а также Белоруссия. Россияне знакомятся с достопримечательностями Минска и других городов республики.
«В этом году значительный рост демонстрируют два направления: Китай, в том числе в результате изменения визовой политики, и Стамбул — спрос на него очень вырос», — отметила Ронжина.
Путешественники специально выбирают длительные стыковки в турецком городе, чтобы успеть сходить на небольшую обзорную или пешеходную экскурсию, а также посетить музеи. В среднем экскурсия по Стамбулу обойдется туристу в 20 долларов, что сопоставимо с ценами на курортах, где ценник составляет примерно 18-19 долларов.
И в выездном, и во внутреннем туризме фиксируется тренд на семейный отдых с фокусом на детей. С 2024 года число таких форматов выросло в 1,5 раза. Организаторы устраивают квесты и познавательные программы, в которых могут активно участвовать школьники и воспитанники детсадов.