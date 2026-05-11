Безвиз между Россией и Саудовской Аравией: какого эффекта ждать Россияне с 11 мая могут въезжать в Саудовскую Аравию без виз на 90 дней в год

С 11 мая вступил в силу безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Соглашение об этом стороны подписали в Эр-Рияде 1 декабря прошлого года. Что это даст — в материале 360.ru.

Новые правила для российских туристов Теперь россияне могут посещать королевство без виз в течение 90 дней за календарный год. При этом для хаджа, умры, образования или работы в Саудовской Аравии визы по-прежнему понадобятся. Точно так же въезжать в Россию смогут и подданные королевства. ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщил, что в 2025 году саудовцы приезжали в Россию более чем на 35% чаще, чем годом ранее, а россияне в Саудовскую Аравию — на 42%. Эти обмены планируется наращивать и далее.

До 200 тысяч туристов в год В 2024 году Россию посетили 108 тысяч гостей из королевства, в 2025-м — уже 140 тысяч. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что до конца года Россия планирует принять до 200 тысяч саудовских туристов. «С точки зрения развития туристической отрасли событие долгожданное», — добавил он. По его оценкам, такой шаг позволит привлечь еще на 30-50% больше туристов. Кроме того, Россия обсуждает отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

Туристы ждут нормализации При этом Российский союз туриндустрии свидетельствует, что многие туристы сейчас опасаются ехать в Саудовскую Аравию из-за неспокойной ситуации на Ближнем Востоке. Но они не отменяют туры полностью, а переносят их на осень, надеясь на урегулирование.

Фото: Oliver Weiken/dpa / www.globallookpress.com

Особенно активно туристы интересуются столицей королевства Эр-Риядом, а также прибрежной Джиддой и исторической областью Аль-Ула, некоторым объектам в которой более семи тысяч лет. Комплекс скальных захоронений Аль-Хиджр — или, на греческий манер, Хегра — стал первым в Саудовской Аравии объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам члена правления РСТ, генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, в среднем такая поездка обойдется в 200 тысяч рублей с человека с учетом перелета. Однако при этом логистика, экскурсии, питание и отели в пляжной зоне стоят дороже, чем в более популярных ОАЭ и Египте. С 3 марта для россиян действует предупреждение МИД, рекомендовавшее до полной нормализации обстановки воздержаться от поездок на Ближний Восток.