Отдых в Турции перестал быть бюджетным для россиян из-за роста расходов

Отельер Уста Бильгинер: россияне любят Турцию, но все чаще жалуются на цены

Российские туристы на курортах Турции все чаще недовольны высокими ценами на отдых, хотя интерес к стране сохраняется. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель турецкого турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Путешественники из России жалуются на стоимость такси в аэропортах, питания, развлечений и повседневных покупок. Бильгинер заявил, что негативные отзывы регулярно появляются в соцсетях и туристических чатах еще до заселения в гостиницы.

«Россияне по-прежнему любят Турцию, но все чаще жалуются на расходы, которые начинают раздражать уже с момента прилета», — сказал представитель отрасли.

Он отметил, что многие считают цены на поездки из аэропорта неоправданно высокими по сравнению с прошлыми годами.

Туристы стали внимательнее планировать траты и чаще отказываться от дополнительных услуг. Бильгинер добавил, что в ответ на рост цен россияне выбирают более короткие поездки, отели низких категорий или размещение без системы «все включено».

Отдых в Турции, по оценке собеседника агентства, уже нельзя считать бюджетным направлением.

Ранее из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka на турецких курортах застряли тысячи россиян. Пока путешественники ждут вылетов на родину, туроператоры за свой счет продлевают им проживание в отелях Антальи.