Самыми бюджетными для туристов стали города Подмосковья и Золотого кольца

Самые бюджетные варианты летнего отдыха для россиян внутри страны — это города Подмосковья и Золотого кольца. Об этом заявил гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с РИА «Новости» .

«Что касается России, тут самый бюджетный вариант — это проехаться по ближайшему Подмосковью, по городам Золотого кольца. Это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль — они очень интересные и не так далеко, два-три часа езды от Москвы», — сказал он.

Еще он обратил внимание на Черноморское побережье. По его словам, в Крыму в 2026 году будут удовлетворительные цены. Отдых на полуострове традиционно остается не очень дорогим.

Летний отдых в Подмосковье обойдется от пяти тысяч рублей в сутки, а поездка на Черное море — 7–10 тысяч в день на человека.

По словам Арутюнова, тройка лидеров по внутреннему туризму в России неизменна: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. После них следуют Калининградская область, Казань, Дагестан и Осетия.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что этим летом Китай и Вьетнам могут стать привлекательными для туристов. Там соотношение «цена — качество — безопасность» наиболее выгодное.