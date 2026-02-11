11 февраля 2026 00:41 Полусоветский сервис с высокими рисками. Во что превратился отдых на Кубе? Глава туркомпании Подольская: ехать на Кубу сейчас дорого и рискованно 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Путешествия

США

Путешествия

Куба

Туризм

Из-за топливного и энергетического кризиса Куба в феврале 2026 года стала не самым привлекательным туристическим направлением. В стране проблемы с бензином, светом и даже продуктами, затруднено авиасообщение, из-за чего некоторым туристам пришлось вынужденно продлить отпуск — при этом отели массово закрываются. Что делать тем, кто уже запланировал отдых или находится на островах, и как вырастут цены — в материале 360.ru.

Что происходит на Кубе?

С 31 января на Кубе действует режим ЧП из-за агрессивной политики США. Мера стала ответом на действия главы Белого дома Дональда Трампа, объявившим, что политика страны угрожает в том числе национальной безопасности Соединенных Штатов. Американский лидер ввел чрезвычайное положение, назвал Кубу убежищем для террористов и пригрозил ввести пошлины в отношении поставщиков нефти на остров. В результате от поставок отказались Венесуэла и Мексика. На Кубе начались проблемы с топливом и электричеством. Государственные компании с 9 февраля перешли на четырехдневку, студентов отправили на удаленку. Авиационные власти страны предупредили авиакомпании, что топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро не хватает для дозаправки самолетов. Ожидается, что дефицит сохранится минимум до начала марта.

Фото: Jiang Biao/XinHua / www.globallookpress.com

Вероятно, Трамп планирует, спровоцировав на острове экономический коллапс, свергнуть кубинский режим. Но пока страдают простые жители и туристы. На Кубе застряли тысячи россиян. При этом закрывается около 30% отелей, рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

Есть информация о том, что россиян переселяют из элитных отелей в более дешевые, где менее ощутимы перебои со светом, а разницу в деньгах пока не вернули. Бывают и другие ситуации, когда их перевозят в более дорогие гостиницы, не прося доплаты, отметила руководитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская.

Некоторые отели временно закрываются или выселяют гостей из-за невозможности обеспечить сервис. Организованных туристов туроператоры переселяют в другие гостиницы, часто — более высокой категории, бесплатно. Передвижение по острову крайне затруднено. На заправках огромные очереди, аренда авто и такси стали проблемой. <…> Могут быть трудности с питанием.

Правда, некоторые российские туристы считают, что вокруг ситуации в Кубе разводят слишком много шума. «У нас все спокойно на острове. Я живу в отеле, про который пишут, что он закрыт. Никого не выселили, но, возможно, новых не заселяют. У меня рейс 12-го числа, пока что никаких предупреждений [о его отмене] нет. <…> Перебоев с электричеством тоже», — рассказала 360.ru россиянка Татьяна. Она добавила, что из-за нехватки топлива на пляже, который всегда был чистым, не убирают водоросли.

Фото: Jiang Biao/XinHua / www.globallookpress.com

Еще один турист Виктор Вязников подтвердил, что «поводов для беспокойства нет, никто не нервничает, все отдыхают и кайфуют». Россиянка Екатерина Киреева рассказала, что «все прекрасно, ничего не закрывается», информации об отмене грядущего вылета домой пока нет.

Ситуация с авиаперелетами на Кубу

Российские авиаперевозчики стали отказываться от рейсов на Кубу, за исключением эвакуационных. В воскресенье, 8 февраля, отменили рейс из Москвы в Гавану, когда пассажиры были уже в самолете. «Нас уже загрузили в самолет, мы готовились к вылету, провели предполетную инструкцию безопасности, попросили пристегнуть ремни. <…> Мы сидели еще порядка 20 минут, и по громкой связи объявили, что наш рейс отменяется, так как из Гаваны пришла информация, что топлива для заправки самолета в Кубе нет», — рассказал 360.ru пассажир не улетевшего самолета Азамат.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, паники не было. Пассажиров высадили, после прохождения таможенных процедур вернули багаж и посоветовали по поводу возврата денег обращаться по месту приобретения билетов. Через несколько часов рейс вылетел на Кубу без пассажиров.

Туристов из Гаваны доставили в Москву с задержкой на 11 часов. Вылет несколько раз переносили, многие пассажиры опоздали на стыковочные рейсы в другие города. Авиакомпания «Россия» (относится к группе «Аэрофлот») намерена продолжить полеты в Гавану и Варадеро. Тем не менее перевозчик предупредил о возможности корректировки маршрутов с учетом необходимости посадок на дозаправку.

Фото: РИА «Новости»

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в организации приняли дорожную карту для снижения неудобства пассажиров, в аэропортах организовали бесплатное питание и места отдыха, а также привлекли альтернативные виды транспорта.

Россиянка Оксана в беседе с 360.ru заметила, что туристы спокойно и в штатном режиме вылетают по домам. «У нас „отпуск Шредингера“. [Но в целом] ситуация не отражается пока на туристах. „Аэрофлот“ подтвердил рейс завтра», — добавила она.

Как меняются цены отдыха на Кубе?

Российские туристы, планировавшие отпуск на Кубе, в основном меняют планы. По данным «Коммерсанта», количество бронирований на этом направлении на 1–9 февраля сократилось на 28,7%, по сравнению с предыдущей неделей. При этом массовых аннулирований туров нет. «Туры в связи с ситуацией на Кубе значительно подешевели — до 30%. Предполагаем, как только кризис спадет, после марта, цены стабилизируются на уровне 100-150 тысяч рублей за тур в низкий сезон, от 150 тысяч до 200 тысяч и выше — в высокий», — рассказала 360.ru турагент и блогер Светлана Милосердова.

Фото: Jiang Biao/XinHua / www.globallookpress.com

Виктория Подольская предположила, что цены вырастут, но дело не в деньгах, а в трудностях, которые туристы испытывают и могут испытать на Кубе. Она добавила, что ее компания остановила продажи туров на остров и просит россиян воздержаться от таких поездок.

«Можно рассмотреть соседнюю Венесуэлу для вашего отдыха — это страна с самым большим запасом нефти в мире, так что с топливом точно проблем не возникнет», — сыронизировала она. Милосердова пояснила, что тем, у кого отпуск в ближайшее время, лучше рассмотреть варианты Азии, Таиланда, Вьетнама, куда отправляется много прямых рейсов.

Фото: РИА «Новости»

Что делать тем, кто уже на Кубе или планирует туда полететь?

По словам Подольской, сейчас путешествие на Кубу может не только дорого обойтись, но и оказаться максимально рискованным. Она посоветовала туристам быть готовыми к скромному выбору блюд, перебоям электроэнергии и задержкам рейсов. Следует оставаться на связи с турагентом, не покидать территорию курортных зон, регулярно проверять статус будущего вылета. С собой нужно непременно взять пауэрбанк, медикаменты, средства гигиены. «Берите побольше разных полезных вещей, которые вы можете обменять на услуги местного населения. Из-за дефицита кубинцам нужно буквально все — от шариковых ручек до расчесок и вещей», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: Joaquin Fernandez/XinHua / www.globallookpress.com

Светлана Милосердова подтвердила, что задержки рейсов непременно будут. И если откладывать поездку не хочется, стоит запастись наличными — евро и долларами, причем новыми купюрами без повреждений из расчета около одной-двух тысяч в американской валюте на человека на 12-14 дней.

Берите расширенную страховку, включающую отмену поездки, задержку рейса. <…> Старайтесь бронировать тур через крупных операторов — так больше шансов, что к вам быстрее придет помощь и вас вывезут. Если летите сами, выбирайте прямые рейсы, летайте без багажа — с этими задержками и пересадками есть шанс его потерять.

Александр Мкртчян обратил внимание, что Куба не та страна, куда нужно приезжать самостоятельно, без турагента. «Это, наверное, последнее место на земле, куда нужно ехать без турагента. Если приехали сами, это процентов на 40 дороже и небезопасно», — предупредил он.

Фото: Jiang Biao/XinHua / www.globallookpress.com

По словам вице-президента АТР, туристы, которые воспользовались услугами агентства, сейчас в отелях и накормлены, на улице никто не останется, а вот те, кто купил билеты сам, должны переселяться за свои деньги.

Куба — бедная страна, и не надо ждать, что в пятизвездочном отеле вас будут кормить устрицами, лобстерами, кальмарами. Это обычный, ненавязчивый, полусоветский сервис. Но это страна с черным рынком и двойным курсом валют. В Гаване <...> можно и доллары продать, и купить продукты, которых нет. На Варадеро можно обменять доллары в черную.

Частные такси тоже есть, водители стоят прямо в аэропорту на кабриолетах. Официальный трансфер стоит пять долларов, а они могут отвезти за 30. По словам Мкртчяна, даже топливо для самолетов можно достать, вопрос только в цене. Но лучше, пожалуй, просто отложить поездку до лучших времен.