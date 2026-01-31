Куба ввела режим международного ЧП в ответ на действия США
Гавана ввела режим международного ЧП. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в соцсети X.
По его словам, причиной такого решения стала агрессивная политика Вашингтона, которая представляет собой чрезвычайную угрозу не только для Кубы, но и для всего мира и международной безопасности.
«Объявляем международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — написал Родригес.
Также он охарактеризовал политику Соединенных Штатов как антикубинскую и неофашистскую.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп также объявил в США режим ЧП из-за Кубы. По его словам, остров угрожает национальной безопасности государства.