Куба ввела режим международного ЧП в ответ на действия США

Гавана ввела режим международного ЧП. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в соцсети X.

По его словам, причиной такого решения стала агрессивная политика Вашингтона, которая представляет собой чрезвычайную угрозу не только для Кубы, но и для всего мира и международной безопасности.

«Объявляем международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — написал Родригес.

Также он охарактеризовал политику Соединенных Штатов как антикубинскую и неофашистскую.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп также объявил в США режим ЧП из-за Кубы. По его словам, остров угрожает национальной безопасности государства.