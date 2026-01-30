Трамп объявил в США режим ЧП из-за Кубы

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Кубу в угрозе национальной безопасности США и объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

В своем указе Трамп подчеркнул, что как президент обязан защищать нацбезопасность и внешнюю политику США.

«Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Глава Белого дома пояснил, что источник угрозы полностью или частично находится за пределами США. По его словам, кубинское правительство поддерживает многочисленные враждебные Штатам страны и транснациональные террористические группировки.

Ранее Научный сотрудник Центра изучения Глобального Юга ИНИОН РАН Иван Глухов заявил, что окружение Трампа стремится вернуть Кубу в сферу американского влияния. Для Вашингтона это важно еще и потому, что американские власти желают контролировать Атлантику и Западное полушарие.