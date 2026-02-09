Авиакомпания «Россия» продолжит полеты в Гавану и Варадеро

«Аэрофлот»: авиакомпания «Россия» продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») продолжит полеты в Гавану и Варадеро, несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива. Об этом сообщила пресс-служба головной компании.

«На фоне сообщений со стороны Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро „Аэрофлот“ продолжит выполнять программу полетов авиакомпании „Россия“ в указанные пункты назначения», — заявили представители перевозчика.

В случае изменения ситуации «Аэрофлот» проинформирует пассажиров об актуальном статусе выполнения рейсов на Кубу.

Ранее стало известно, что на Кубе россиян начали массово выселять из отелей под предлогом острого дефицита топлива.

Отдыхающим предложили переехать в гостиницы более низкой категории, где перебои со светом не настолько сильные, однако никак не возместили разницу в цене.