Турэксперт Мурадян указал на отсутствие предпосылок к возобновлению летной программы на Кубу
Куба рискует остаться без воздушного сообщения из-за нехватки авиационного топлива. Ситуацию прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, российские перевозчики временно прекратили выполнение регулярных рейсов на остров. Сейчас осуществляются лишь эвакуационные полеты для вывоза российских граждан.
«Часть отелей сейчас, к сожалению, прекращает свою работу, россияне будут переселены в другие отели. В остальном предпосылок к тому, что в ближайшее время полетная программа возобновится в полном объеме, пока нет», — объяснил эксперт.
Официальное заявление кубинских властей подчеркивает, что дефицит топлива продлится минимум до конца февраля — начала марта. В связи с этим россиянам рекомендовано внимательно отслеживать официальную информацию от туристических компаний и консульства РФ.