Турэксперт Мурадян указал на отсутствие предпосылок к возобновлению летной программы на Кубу

По его словам, российские перевозчики временно прекратили выполнение регулярных рейсов на остров. Сейчас осуществляются лишь эвакуационные полеты для вывоза российских граждан.

«Часть отелей сейчас, к сожалению, прекращает свою работу, россияне будут переселены в другие отели. В остальном предпосылок к тому, что в ближайшее время полетная программа возобновится в полном объеме, пока нет», — объяснил эксперт.

Официальное заявление кубинских властей подчеркивает, что дефицит топлива продлится минимум до конца февраля — начала марта. В связи с этим россиянам рекомендовано внимательно отслеживать официальную информацию от туристических компаний и консульства РФ.