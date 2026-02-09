Россиян на Кубе выселили из дорогих отелей в дешевые и не выплатили разницу

Туристам предложили переехать в гостиницы более низкой категории, где перебои со светом не такие сильные, однако разницу в цене не возместили.

Отдыхающие рассказали журналистам, что за последние дни им пришлось съехать из пятизвездочных отелей Valentin Patriarca, Marina Varadero и Paradisus Varadero. Вскоре перестанут принимать гостей и четырехзвездочные Bella Costa, Villa Gale, Tuxpan и Caleta Palma Real.

Десятидневный тур на двоих в отелях высшего класса обходился примерно в 350 тысяч рублей, тогда как размещение в «четверках» — около 300 тысяч. Компенсировать разницу администрация отказывается, объясняя выселение необходимостью проведения ремонтных работ.

Сложности возникли и у тех, кто только планировал поездку на Кубу. Накануне отменили авиарейс из Москвы в Гавану. По словам путешественников, самолет уже был на взлетной полосе. Они просидели два часа в салоне, после чего узнали об отмене вылета в связи с отсутствием горючего на Кубе. Позже судно улетело без пассажиров, чтобы забрать россиян, уже находящихся на острове.

Политический аналитик Павел Дубравский отмечал, что экономическая ситуация на Кубе может обернуться гуманитарной катастрофой. Проблемы с электричеством и топливом связаны с перекрытием США поставок нефти из Мексики на остров.