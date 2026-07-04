Сын Усольцевой заявил, что ему запретили участвовать в поисках

Организаторы возобновившейся поисковой операции в Красноярском крае запретили сыну пропавшей Ирины Усольцевой Даниилу Баталову в ней участвовать. Он сообщил ТАСС , что не знает причину отказа.

Баталов участвовал в поисках матери, отчима и сестренки осенью 2025 года, когда они таинственным образом исчезли в Кутурчинском Белогорье. Он заявил, что пять лет занимался спортивным туризмом, заработал 22 медали и хорошо проявил себя на первых этапах прошлогодней операции.

«Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем не понятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня», — сказал мужчина.

Ранее Следком сообщил, что не допустил гражданских к поискам Усольцевых. Это сделано в целях безопасности.