Сегодня 15:52 Каменная ловушка скалы Буратинка. Что на самом деле случилось с семьей Усольцевых Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте Происшествия

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Уже больше 10 месяцев тайна исчезновения семьи Усольцевых остается нераскрытой. Сергей, Ирина и их маленькая дочь отправились в, казалось бы, несложный поход в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Сотни волонтеров и спасателей прочесали десятки километров тайги, но не нашли ни одного следа. Однако недавно в этом запутанном деле появилась новая информация: таежник указал на вероятное место исчезновения Усольцевых. Подробности — в материале 360.ru.

Где искать Усольцевых Опытный турист Алексей Кулеш в точности повторил маршрут Сергея, Ирины и их дочери. Он тщательно обследовал район скалы Буратинка — именно там, предположительно, и пропали Усольцевы. В беседе с aif.ru таежник объяснил, чем опасна эта местность и почему предыдущие поиски не принесли результатов. По его словам, локация представляет собой сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, которые поросли толстым слоем мха. Это создает практически непреодолимые препятствия даже для подготовленного человека: и в сухую погоду мох скользит под ногой, а между глыбами имеются глубокие провалы. Если же погода портится, ситуация становится опасной до предела.

Все время представлял, каково это: с пятилетним ребенком оказаться там, наверху, когда погода стремительно портится, начинается холодный дождь, переходящий в снег. Алексей Кулеш

Алексей уверен: семейство могло спуститься в одну из здешних расщелин в попытке укрыться от осадков и пронизывающего ветра. Выбраться наружу у Усольцевых, возможно, не получилось из-за полученных травм.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте

Почему поиски не дали результата: специфика рельефа Таежник отметил, что высокая трава и густой мох работают как идеальная маскировка, обнаружить людей или их следы в таких условиях при поверхностном осмотре практически невозможно. По словам Кулеша, работы требуют особой тактики. «Поиск возможен исключительно способом прочесывания цепочками, когда поисковики идут на расстоянии двух-трех метров друг от друга. В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и не увидите их из-за рельефа», — рассказал турист. Эта версия может объяснить, почему масштабные поиски, организованные сразу после исчезновения семьи, не принесли результатов. Тайга в районе скалы Буратинка буквально «прячет» все и всех, кто попадает в ее каменные ловушки. Почему сына Ирины Усольцевой отстранили от поисковых работ Поисковую операцию возобновили 4 июня 2026 года, однако к ней допустили далеко не всех желающих. В краевом главке СК России пояснили, что рядовые волонтеры и гражданские не участвовали в мероприятиях из соображений безопасности.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте

На территории, где на протяжении пяти суток шли работы, установили блокпост. Доступ получили только профессионалы, а всем посторонним, в том числе представителям прессы, вход оказался закрыт. «При проведении поисковых мероприятий круг участников был строго ограничен. К работам привлекались только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда „ЛизаАлерт“», — пояснили в следственных органах. За периметром остался даже старший сын Ирины Усольцевой — Даниил Баталов. Молодой мужчина участвовал в поисках матери, отчима и сестры осенью 2025 года, когда ЧП только произошло. И, несмотря на официальные объяснения правоохранителей, он недоумевает, почему в этот раз его отстранили.

Я опытный. Смог бы помочь. Мне непонятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня. Даниил Баталов

Версия инсценировки: тайная тропа и слухи о побеге Несмотря на то что версия с природной ловушкой выглядит наиболее логичной, есть и альтернативные объяснения случившегося. Согласной одному из самых обсуждаемых, семья могла инсценировать свое исчезновение. В пользу этого предположения говорят сразу несколько фактов. Так, местный житель поселка Кутурчин рассказал журналистам о существовании тайной тропы. По его словам, от основной дороги через лес отходит небольшая дорожка, которая выводит прямо к оживленной трассе. Мужчина допустил, что Усольцевы могли использовать именно этот путь, а затем сесть в автомобиль, который мог ожидать их на трассе, и уехать.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте