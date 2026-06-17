СК опроверг версию об убийстве Усольцевых и захоронении трупов в известняке

Версия о расправе над пропавшей в красноярской тайге семьей Усольцевых и последующем захоронении тел в известняке не соответствует действительности. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель краевого СК.

Собеседник агентства подчеркнул, что криминалисты отрабатывают все версии исчезновения семьи, но в качестве приоритетной рассматривают несчастный случай.

«Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности», — заявил представитель регионального ведомства.

В начале июня красноярские следователи объявили о возобновлении поисков пропавшей семьи. К работе привлекли спасателей, специалистов Госохотнадзора и волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

В ходе новой экспедиции поисковые группы обнаружили в Кутурчинском Белогорье вещи, которые могли принадлежать Усольцевым. Окончательные выводы специалисты сделают после проведения экспертизы.