Сегодня 15:34 Взрыв газа убил 4 человек в Саратове: о риске трагедии жильцы говорили за пару часов до ЧП Юрист Крохин назвал причины продолжающихся ЧП с газом в российских городах 0 0 0 Фото: Fedorova Victoria/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Мощный взрыв газа прогремел утром в одной из многоэтажек в Саратове. В результате частично обрушился один подъезд, погибли и пострадали люди. Подробности — в материале 360.ru.

Взрыв газа в жилом доме в Саратове 25 июля Информация о ЧП поступила от МЧС в 12:12 по местному времени (11:12 по московскому). Газ взорвался в подъезде 10-этажного многоквартирного дома № 2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова. Из-за взрыва полностью обрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, разрушения и повреждения получили более 30 квартир. На место оперативно прибыли экстренные службы. Взрывная волна затронула соседний дом — там выбило стекла. Бетонные плиты упали на припаркованные во дворе авто.

Фото: 360.ru

Жертвы и пострадавшие при взрыве в Саратове Жертвами взрыва газа в Саратове, по последним данным, стали четыре человека, в том числе ребенок. Более 10 человек пострадали, включая жильцов и прохожих, на которых упали обломки. Удалось спасти пятилетнюю девочку, которая находилась под бетонной плитой. Сейчас на месте продолжают работать спасатели МЧС, кинологи, медики, полиция и спецтехника. По факту случившегося возбудили уголовное дело, прокуратура организовала проверку. Всего в доме проживало не менее 256 человек.

Причины взрыва газа в Саратове Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или его неправильная эксплуатация, сообщили ТАСС в оперативных службах. «В качестве причины утечки газа рассматриваются неисправность газового оборудования или неправильная его эксплуатация. Будут рассмотрены все версии случившегося», — отметил собеседник агентства. По информации Mash, жильцы взорвавшегося дома допускали трагедию, но их жалобы на состояние коммуникаций оставались без ответа. Источник канала отметил, что последняя жалоба на аварийное состояние газопровода появилась буквально за пару часов до взрыва. Речь идет о комментарии одной из местных жительниц к посту на странице мэра города Михаила Исаева. Женщина пожаловалась на незасыпанную яму, из-за чего, по ее словам, уже обнажилась газовая труба. «Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму. Дома в лучшем случае могут остаться без газа, в худшем — труба рванет», — возмутилась она.

Фото: 360.ru

Почему в России продолжает взрываться газ в домах Проблема взрыва газа в России длится десятилетиями. Первая причина, по которой она еще не решена, — государство не ставит борьбу с опасностью в приоритет, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. «Сегодня эта задача не приоритетная. И поэтому у нас до сих пор, несмотря на предложения специалистов, профильных специалистов, специалистов отраслевых ассоциаций, не создается единая федеральная газовая служба, газовый надзор, как это было в советское время», — отметил он в беседе с 360.ru. По его словам, проверка газового оборудования в квартирах возложена на поставщика коммунальной услуги, по итогу получается конфликт интересов.

Поставщик заинтересован продавать газ. Если же он будет жестко следить за состоянием газового оборудования, то он должен отключать от газоснабжения, это ему невыгодно. Константин Крохин юрист

С технической точки зрения уже давно существуют средства безопасности, в первую очередь — газоанализаторы и система отключения подачи газа в случае утечки. И при условии, если помещения оснащены такими устройствами, риск аварии значительно ниже. «Вторая задача, которую государство не выполняет, — это оснащение всех жилых помещений, индивидуальных жилых домов, коттеджей, где используется газ, этими системами безопасности», — сказал Крохин. Если в стране появится федеральная программа, продолжил эксперт, потребуется обязать поставщика газа включать в тариф расход на создание сети безопасности. «Если человек отказывается пускать и обеспечить эту безопасность, его отключать от газоснабжения. Собственно, так работает газовый надзор в развитых странах, где нет такого количества аварий», — подчеркнул юрист.

Виноваты ли собственники в ЧП с газом Обвинения собственников жилья в том, что они не пускают газовиков в квартиры для проверки оборудования, — это имитация бурной деятельности депутатов, отрезал Крохин. «Принимают какие-то законы, ужесточают наказание, что якобы люди не пускают. Но при этом никто не представляет статистику: сколько людей, сколько случаев, хотя бы даже не в рамках административных производств, а просто по данным газоснабжающих организаций, сколько людей при проведении 100% выходов, проверок, сколько раз их не пустили», — сказал он. Юрист привел в пример дом в Москве, где он прописан.

За все годы, сколько я там живу, ни разу не было ни одной проверки. Ни разу никто не постучался, не пришел, не написал письма, не позвонил. <…> Один раз в прошлом году я видел объявление в подъезде, что условно 9 сентября будет газовая служба, просим открыть. Все, вот висит в подъезде, кто-то увидел. Целый день ждать? Во сколько? Константин Крохин юрист

Многие могли вовсе не увидеть это объявление. По мнению Крохина, извещать людей могли бы через «Госуслуги» или чаты в мессенджерах. Но ни одна газовая служба таких уведомлений потребителям не отправляет. «Я считаю, что это просто перекладывание проблемы с больной головы на здоровую. <…> Ни одного уведомления в рамках требований законодательства, направленных человеку через „Госуслуги“, „Почтой России“, звонком, телефонограммой, ни одного уведомления вы не найдете. <…> Это безобразие просто. Люди гибнут, а эти чиновники начинают придумывать фейки», — заключил юрист.

Фото: 360.ru

Другие случаи взрывов газа в России в 2025 году: Великие Луки, Псковская область. Газ взорвался 21 июля в квартире дома № 3 на площади Юбилейной. Четыре человека пострадали;

Красный Яр, Новосибирская область. Взрыв газовоздушной смеси произошел 16 июля в жилом многоквартирном двухэтажном доме. Погиб один мужчина;

Курск. Из-за утечки бытового газа 7 июля в многоэтажном доме произошел взрыв. Один человек получил поверхностные ожоги;

Биробиджан, Еврейская автономная область. Газ взорвался 3 июля в доме на улице Набережной. Пострадал один человек;

Серов, Свердловская область. На Зеленой улице 22 июня произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали пятеро;

Архангельск. Пожар вспыхнул 14 июня в деревянном многоквартирном жилом доме на улице 100-й Дивизии. Два человека погибли;

Ставрополь. При взрыве газа 21 мая повреждения получили более 40 квартир, три человека получили ранения;

Москва. На девятом этаже многоквартирного дома 4 мая произошел взрыв бытового газа. Погибли три человека, пострадали более 10 человек, среди них были дети;

Махачкала, Дагестан. Взрыв газа 22 апреля произошел в квартире в десятиэтажном панельном доме. Двое пострадали. До этого там же ЧП случилось 25 марта на шестом этаже 14-этажного жилого дома.

Липецк. Сильный взрыв случился 8 апреля, пострадала женщина.

Туапсе, Краснодарский край. Бытовой газ взорвался 3 февраля на первом этаже жилого дома. Пострадавший скончался в больнице.