«Осколки полетели метров за 50». Очевидец назвал очень мощным взрыв газа в Саратове

Взрыв газа в жилом доме в Саратове был очень мощным, в результате ЧП соседнее здание и авто во дворе получили повреждения. Об этом 360.ru рассказал очевидец Максим.

Мужчина находился в поликлинике недалеко от места происшествия, когда прогремел взрыв.

«Открыло двери, окна в поликлинике, а это находится через дорогу, грубо говоря. Я из поликлиники пошел домой <… > Пожарные, медики, все здесь давно уже. <… > Они сейчас, я так понял, вскрывают те квартиры, которые взорвались, наверное, там доступа нет. <… > Из окна я видел человека под завалами, там собака ищет. <… > Скорее всего, неживой», — рассказал Максим.

По его словам, в результате взрыва осколки разлетелись примерно на 50 метров.

«Осколки полетели метров, наверное, за 50 оттуда. Во дворе у нас лежат кирпичи. Был такой взрыв, что все разлетелось. Напротив дом, который рядом стоит, — тоже стекла выбило. Там очень сильно, все машины внизу, все придавило плитами», — подчеркнул очевидец.

Он добавил, что пожара после взрыва не увидел.

Взрыв газа произошел в доме в Саратове 25 июля. По данным СМИ, минимум три человека, в том числе ребенок, погибли.