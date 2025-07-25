Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове возросло до четырех

Число погибших при взрыве газа и обрушении этажей дома в Саратове возросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели обнаружили еще одно тело, разбирая завалы.

В результате взрыва разрушился угловой подъезд с седьмого по 10-й этажи. На месте происшествия работают более 20 спасателей, включая кинологов, и восемь единиц техники.

Жильцов дома эвакуировали, но сотрудники МЧС не исключили, что под завалами могут еще находиться люди. Одного из них нашли живым и сейчас пытаются вытащить.

Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что причиной взрыва газа стала, предположительно, его утечка. Жильцов пострадавшего дома отправили в пункты временного размещения.