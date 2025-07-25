Стала известна предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Саратове
Губернатор Бусаргин: предварительная причина ЧП в доме в Саратове — утечка газа
Обрушение части жилого дома на улице Блинова в Саратове произошло по причине утечке газа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Предварительная причина — утечка газа», — рассказал чиновник.
Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. В результате ЧП есть погибшие.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Их поместили в пункты временного размещения.
«Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения», — добавил Бусаргин.
Часть жилого дома на улице Блинова обвалилась после взрыва газа. При обрушении верхних этажей многоквартирного дома погибли как минимум три человека.