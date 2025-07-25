В Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело

В Саратове после обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления СК.

«Днем 25 июля 2025 года в многоквартирном доме на улице Блинова города Саратова произошел хлопок бытового газа, вызвавший обрушение верхних этажей дома», — заявили в ведомстве.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По предварительной информации, в результате ЧП погибли жители дом. Сейчас идут поиски людей, оставшихся под завалами. Данных о точном количестве пострадавших и степени травм пока нет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как отметил Telegram-канал «112», при взрыве в Саратове погибли двое взрослых и ребенок.