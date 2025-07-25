Саратовская прокуратура подтвердила данные о жертвах взрыва в многоэтажке

Часть многоквартирного дома на улице Блинова в Саратове разрушилась из-за взрыва бытового газа, есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба региональной Прокуратуры.

Точное число жертв взрыва она не озвучила.

Надзорное ведомство организовало проверку. Оно проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов. На место ЧП выехал прокурор района Константин Байкулов.

Ранее в Сети появились сообщения, что погибли двое взрослых и один ребенок. На место взрыва прибыли спасатели. По данным МЧС, специалисты разбирают завалы.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России — более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов», — добавили в пресс-службе.

Ведомство подтвердило, что разрушился угловой подъезд с седьмого по 10 этажи. Жертвами ЧП стали минимум три человека.