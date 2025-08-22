Второе рождение. Мальчика, которому хаски разорвали лицо, выписали из больницы

Девятилетнего мальчика, растерзанного собаками в Сочи, спустя полгода выписали из Российской детской клинической больницы. Врачи провели пять операций — но и это еще не все. Как лечили пострадавшего ребенка и что еще предстоит — в материале 360.ru.

Нападение хаски на мальчика в Сочи

Две собаки породы хаски напали на мальчика в Сочи 26 февраля. Псы находились без присмотра хозяина, их отогнали от ребенка прохожие.

Школьник получил рваные раны лица — его доставили в больницу в Краснодаре. Там врач зашил мальчику сосуд диаметром около 0,1 миллиметра.

Хозяин хаски признался, что не кормил собак 12 дней. По словам мужчины, животные находились на длинной привязи и выбрались с участка через подкоп под забором. Собак усыпили.

В мае прокуратура Краснодарского края сообщила, что владельца хаски могут осудить на срок до трех лет лишения свободы. Позже хозяина животных признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы.