Второе рождение. Мальчика, которому хаски разорвали лицо, выписали из больницы
Растерзанного хаски мальчика из Сочи выписали из РДКБ
Девятилетнего мальчика, растерзанного собаками в Сочи, спустя полгода выписали из Российской детской клинической больницы. Врачи провели пять операций — но и это еще не все. Как лечили пострадавшего ребенка и что еще предстоит — в материале 360.ru.
Нападение хаски на мальчика в Сочи
Две собаки породы хаски напали на мальчика в Сочи 26 февраля. Псы находились без присмотра хозяина, их отогнали от ребенка прохожие.
Школьник получил рваные раны лица — его доставили в больницу в Краснодаре. Там врач зашил мальчику сосуд диаметром около 0,1 миллиметра.
Хозяин хаски признался, что не кормил собак 12 дней. По словам мужчины, животные находились на длинной привязи и выбрались с участка через подкоп под забором. Собак усыпили.
В мае прокуратура Краснодарского края сообщила, что владельца хаски могут осудить на срок до трех лет лишения свободы. Позже хозяина животных признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы.
Длительное лечение и реабилитация
В марте пострадавшего ребенка госпитализировали в РДКБ — там его поместили в реанимацию. Врачи оценивали состояние мальчика как стабильно тяжелое. Тогда в больнице собрался консилиум с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских центров Минздрава Росси.
Медики запланировали проведение реконструктивно-пластических операций для восстановления мягких тканей лица. Всего врачи сделали пять хирургических вмешательств. За здоровье ребенка боролись почти полгода — специалисты провели пересадку кожи и шлифовку шрамов.
«Мы завершили реконструктивный этап по восстановлению наружного носа пациента, целостности щек и слизистой рта и выписали Валю домой в стабильном состоянии», — рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.
Выписка и дальнейшее лечение
В пятницу мальчика выписали из больницы. О состоянии ребенка рассказал его отец.
«Сын уже считает минуты, когда выписку дадут, и чтобы мы уже отсюда отчалили», — отметил он.
По словам мужчины, впереди еще множество операций, но перед процедурами ребенок должен пройти домашнюю реабилитацию. Ему снова придется лечь в больницу после новогодних праздников.
«Может, в этот период коррекцию носа начнут делать, либо уже в следующий раз, когда приедем. Но это все зависит как у него хорошо приживется, тогда будут деть все, и губу верхнюю и коррекцию носа», — добавил отец.
В больнице юный пациент окончил третий класс. Благодаря посещавшим его учителям он не отстал от программы. Пока пострадавший не прощается с Москвой — еще сутки он проведет в столице. После долгожданной выписки мальчик отправился с отцом на Красную площадь.
«Сейчас в отель вещи бросим, да поедем на Красную площадь, сын хочет», — рассказывал отец.
Он предоставил 360.ru кадры с прогулки с сыном. Судя по фото и видео, у мальчика боевой настрой.