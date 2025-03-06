Изуродованного собаками мальчика из Сочи положили в РДКБ

Мальчик из Сочи, лишившийся лица после нападения собак, находится в реанимации в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок поступил в РДКБ накануне, врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое. В больнице собрался консилиум с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских центров Минздрава Росси.

«Ребенку будет проводиться антибактериальная терапия и местное лечение раны, чтобы подготовиться к реконструктивному хирургическому этапу», — рассказал руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России Антон Нарбутов.

Он добавил, что медики запланировали проведение реконструктивно-пластических операций для восстановления мягких тканей лица. Этот процесс займет продолжительное время. Сейчас мальчик находится под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов. Ребенка навещал его отец.

Хаски напали на школьника в последних числах февраля. Собаки разорвали ребенку лицо. Животных усыпили, после вскрытия из их желудков извлекли фрагменты лица.