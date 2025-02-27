Собак, отгрызших лицо 9-летнему мальчику, усыпили в Сочи

Двух хаски, которые едва не убили 9-летнего мальчика в Сочи, усыпили. Из желудков собак достали откушенные щеки ребенка, сообщает издание «Альфа Ньюс» со ссылкой на отца пострадавшего школьника.

После нападения псов изуродованного мальчика экстренно доставили в Краснодар. Те ткани, которые смогли достать после усыпления собак, оказались непригодны для пересадки.

По мнению отца ребенка, исход был бы иным, если бы с решением об усыплении собак не тянули. А так время оказалось потеряно.

Врач, оперировавший мальчика, рассказал о том, что повреждения, которые получил школьник, очень тяжелые. Пока давать прогнозы о заживлении и восстановлении лица рано.

«Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим», — отметил врач.

Владельца псов задержали. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.